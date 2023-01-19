В квартале церкви Трех Святителей отремонтируют дорогу

Отремонтируют тротуары, сделают новые пешеходные зоны и установят новое современное уличное освещение. А на перекрестке улиц Новой и Короленко появится светофор.

При выборе материалов, как и при восстановлении домов, будут учитывать историю квартала.





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Фото: телеграм-канал Горький Нижний