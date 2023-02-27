Реставрацию Дворца пионеров в Нижнем завершат до конца 2023 года

Реставрационные работы в нижегородском Дворце детского творчества имени Чкалова планируют завершить в 2023 году.
Представители администрации региона рассказали: объект планируют сдать в этом году. На ремонт выделены дополнительные средства.
Дом пионеров имени Чкалова на улице Пискунова закрылся на ремонт еще в феврале прошлого года. Из-за халатности подрядчика в срок работы выполнены не были.
Напомним, в Арзамасе завершены комплексные работы Воскресенского собора. Такой масштабной реставрации здесь не было со дня постройки.
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Фото: пресс-служба мэрии
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