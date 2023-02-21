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В Арзамасе отреставрировали Воскресенский собор

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В Арзамасе завершены комплексные работы Воскресенского собора. Такой масштабной реставрации здесь не было со дня постройки.

 

Реставрация стала частью мероприятий по развитию туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

Какие работы завершены:

  • отреставрировали 162 иконы
  • отремонтировали столетний деревянный пол
  • очистили доломитовую лестницу
  • заменили оконные блоки, смонтировали системы пожаротушения, водоснабжения и отопления
  • восстановили историческую кирпичную кладку под собором
  • у главного входа установили подъемник для людей с инвалидностью


 

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Фото: Нижний 800

 

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