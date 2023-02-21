В Арзамасе отреставрировали Воскресенский собор

В Арзамасе завершены комплексные работы Воскресенского собора. Такой масштабной реставрации здесь не было со дня постройки.
Реставрация стала частью мероприятий по развитию туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».
Какие работы завершены:
- отреставрировали 162 иконы
- отремонтировали столетний деревянный пол
- очистили доломитовую лестницу
- заменили оконные блоки, смонтировали системы пожаротушения, водоснабжения и отопления
- восстановили историческую кирпичную кладку под собором
- у главного входа установили подъемник для людей с инвалидностью
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Фото: Нижний 800
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