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Запуск поезда из Нижнего в Иваново

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Поезд из Нижнего в Иваново планируют запустить в 2023 году. Об этом сообщает областной Минтранс.

 

Сейчас идет работа по назначению нового поезда.

Напомним, на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили брендированный поезд о туристических местах Нижегородской области.



 

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Фото: unsplash

 

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