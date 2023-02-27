Город Общество News Общество 27 февраля, 2023 Запуск поезда из Нижнего в Иваново Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Поезд из Нижнего в Иваново планируют запустить в 2023 году. Об этом сообщает областной Минтранс. Сейчас идет работа по назначению нового поезда.Напомним, на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили брендированный поезд о туристических местах Нижегородской области. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: unsplash Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 27 февраля, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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