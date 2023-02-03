В московском метро запустили поезд о Нижнем

На Арбатско-Покровской линии московского метро запустили брендированный поезд о туристических местах Нижегородской области.
Тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия» посвящен семи туристическим центрам области: Нижнему, Семенову, Большому Болдино, Дивееву, Городцу, Арзамасу и Выксе. В каждом вагоне есть QR-код: можно перейти и узнать информацию.
Каждый вагон оформлен в своей цветовой гамме, а графика и фотографии знакомят пассажиров с фактами истории и культуры области.
Каждый из семи городов представлен символами: выксунские муралы, хохломские матрешки, городецкие наличники и многое другое.
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Фото: социальные сети
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