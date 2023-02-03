В московском метро запустили поезд о Нижнем

Каждый вагон оформлен в своей цветовой гамме, а графика и фотографии знакомят пассажиров с фактами истории и культуры области.

Каждый из семи городов представлен символами: выксунские муралы, хохломские матрешки, городецкие наличники и многое другое.



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Фото: социальные сети



