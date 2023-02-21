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Мультимодальный маршрут свяжет Нижний и Свияжск

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26 февраля нижегородцы могут поехать на Масленицу на остров Свияжск в Татарстане. Для желающих запустят мультимодальный маршрут.

 

Так, 26 февраля в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» организуют фестиваль «Свияжская Масленица».

Участникам предлагают сесть на электричку Нижний Новгород – Казань, которая отправится с Московского вокзала в 5:10, и добраться до станции Свияжск. Там пассажиров встретит автобус и доставит до музея-заповедника.

Обратно нижегородцы смогут добраться домой аналогичным образом.

Напомним, новая туристическая программа «В гости к Курулям богородским» стартует 23 февраля. Из Нижнего в Богородск отправится туристический поезд.


 

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Фото: Нижний 800

 

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