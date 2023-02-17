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Туристический поезд отправится из Нижнего в Богородск

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Новая туристическая программа «В гости к Курулям богородским» стартует 23 февраля. Из Нижнего в Богородск отправится туристический поезд.

 

Старт — в 09:00. В пути пассажирам проведут мастер-класс по правильному подбору кожи для различных изделий. В Богородске поезд встретят Каркуль и Каркулиха — зажиточные крестьяне, которые жили в Богородске.

Кроме того, туристы посетят Центр развития гончарного искусства, «Музей керамики» и конюшни, где для них подготовлена развлекательная программа.



 

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Фото: телеграм-канал «Нижегородская стрелка»

 

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