Туристический поезд отправится из Нижнего в Богородск

Старт — в 09:00. В пути пассажирам проведут мастер-класс по правильному подбору кожи для различных изделий. В Богородске поезд встретят Каркуль и Каркулиха — зажиточные крестьяне, которые жили в Богородске.

Кроме того, туристы посетят Центр развития гончарного искусства, «Музей керамики» и конюшни, где для них подготовлена развлекательная программа.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: телеграм-канал «Нижегородская стрелка»