Видео дня: на канале Artarea Doc вышел фильм о выставке «Переходное состояние»

«Заповедные кварталы» запустили выставку «Переходное состояние» в онлайн-формате. Автора канала Artarea Doc Тема Агафонов выпустил видео об одноименной экспозиции. Она открылась осенью прошлого года в пустующем доме на Короленко, 38.
Недавно прошли премьерные показы в «Заповедных кварталах», а сейчас фильм доступен онлайн.
Художники размышляют о состоянии покинутого дома, рассказывают о процессе создания работ и о своем отношении к историческому наследию.
На сайте работает онлайн-выставка.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сайт кварталов
Комментарии (0)