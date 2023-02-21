Видео дня: на канале Artarea Doc вышел фильм о выставке «Переходное состояние»

Недавно прошли премьерные показы в «Заповедных кварталах», а сейчас фильм доступен онлайн.

Художники размышляют о состоянии покинутого дома, рассказывают о процессе создания работ и о своем отношении к историческому наследию.

На сайте работает онлайн-выставка.





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Фото: сайт кварталов



