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Видео дня: на канале Artarea Doc вышел фильм о выставке «Переходное состояние»

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«Заповедные кварталы» запустили выставку «Переходное состояние» в онлайн-формате. Автора канала Artarea Doc Тема Агафонов выпустил видео об одноименной экспозиции. Она открылась осенью прошлого года в пустующем доме на Короленко, 38.

 

Недавно прошли премьерные показы в «Заповедных кварталах», а сейчас фильм доступен онлайн.

Художники размышляют о состоянии покинутого дома, рассказывают о процессе создания работ и о своем отношении к историческому наследию.

На сайте работает онлайн-выставка.


 

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Фото: сайт кварталов


 

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