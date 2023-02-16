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«Заповедные кварталы» запустили выставку «Переходное состояние» в онлайн-формате

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8 октября в доме на улице Короленко, 38 открылась выставка современного искусства «Переходное состояние». 11 художников создали работы специально для пустующего пространства дома без отопления и электричества. Для зрителей каждая прогулка по выставке превращалась в приключение. Теперь экспозиция доступна и в онлайн-формате.

Фотограф Илья Большаков отснял каждую деталь выставки, а команда кварталов записала интервью с кураторами и художниками.

Еще один голос — это сам Дом Панкратовых, который стал площадкой для экспозиции.


 

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Фото: сайт кварталов


 

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