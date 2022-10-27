Книга нижегородки победила в конкурсе ЛитРес

«Неожиданно, приятно и вообще как-то невероятно! Наверное, я ждала этого события, чтобы знать, что написать на обложке книги перед печатью тиража: финалист или победитель?», — делится с редакцией Анна Орти.

Ранее автор написала и издала книгу «Майк и Полли: приятно познакомиться». Она про молодую нижегородку Полину, которая делает себя, карьеру и ищет любовь всей своей жизни. Все ли получится? С юмором и позитивом о приключениях между Нижним и Москвой читайте здесь. Интервью автора для «НН.Собака.ru» можно найти по ссылке.

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