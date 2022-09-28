Пряники-птицы и дома с русалками: история нижегородских промыслов

Авторы путеводителя рассказывают об истории хохломской росписи, городецкой резьбы, пурехских колокольчиков и других знаменитых промыслов Нижегородской области

Кроме того, можно узнать легенды и историю балахнинского кружева, павловских ножей и замков, а также о складных ложках, пряниках-птицах и домах с русалками.

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Фото: с сайта Arzamas