Пряники-птицы и дома с русалками: история нижегородских промыслов

Просветительский проект Arzamas продолжает углубляться в историю Нижнего Новгорода. На этот раз создал путеводитель по художественным промыслам: что такое «межеумок» и бывают ли двадцатикилограммовые пряники, можно узнать в лонгриде по ссылке.
Авторы путеводителя рассказывают об истории хохломской росписи, городецкой резьбы, пурехских колокольчиков и других знаменитых промыслов Нижегородской области
Кроме того, можно узнать легенды и историю балахнинского кружева, павловских ножей и замков, а также о складных ложках, пряниках-птицах и домах с русалками.
Путеводитель по Нижегородской ярмарке ищите здесь.
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Фото: с сайта Arzamas
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