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Путеводитель по Нижегородской ярмарке

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Просветительский проект Arzamas создал путеводитель по Нижегородской ярмарке. Команда проекта рассказала все самое важное об этом удивительном месте.

 

В путеводителе можно узнать, как была устроена ярмарка, что там продавали и покупали, где жили гости из других городов и как они развлекались.

Кроме того, можно узнать, как выглядела ярмарка в XIX веке, оказавшись на центральной точке торговли России. Там можно было купить все, что угодно, а еще посмотреть спектакли и скачки, пообедать и даже сходить в баню.

Обо всем подробнее здесь.


 

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Фото: telegram-канал ИРГСНО

 

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