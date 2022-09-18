Светлояр в топе «мест силы» России

Нижегородское озеро Светлояр, которое находится в Воскресенском районе, вошло в десятку «Мест силы России». Уже завершился первый этап открытого голосования.
В сентябре стартовал второй этап голосования, по его результатам выберут лидера проекта.
Добавим, что с Светлояром связана легенда о затонувшем городе Китеже. Он располагается примерно в 130 километрах к северо-востоку от столицы Приволжья.
Все желающие могут проголосовать за Светлояр на сайте проекта.
Напомним, нижегородка своими руками создала питомник ароматной лаванды на 12 гектаров. Частичка Прованса в Дальнеконстантиновском районе. В этом году ферма стала одной из самых популярных фото-локаций Нижегородской области.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: putidorogi-nn.ru
Комментарии (0)