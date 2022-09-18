Светлояр в топе «мест силы» России

В сентябре стартовал второй этап голосования, по его результатам выберут лидера проекта.

Добавим, что с Светлояром связана легенда о затонувшем городе Китеже. Он располагается примерно в 130 километрах к северо-востоку от столицы Приволжья.

Все желающие могут проголосовать за Светлояр на сайте проекта.

Напомним, нижегородка своими руками создала питомник ароматной лаванды на 12 гектаров. Частичка Прованса в Дальнеконстантиновском районе. В этом году ферма стала одной из самых популярных фото-локаций Нижегородской области.









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Фото: putidorogi-nn.ru