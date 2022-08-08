Видео дня. Лавандовая ферма в Нижегородской области

Нижегородка своими руками создала питомник ароматной лаванды на 12 гектаров. Частичка Прованса в Дальнеконстантиновском районе.
В этом году ферма стала одной из самых популярных фото-локаций Нижегородской области.
- Около 5 лет назад Ольга решилась на эксперимент и посадила лаванду в своем саду
- В 2020 году Ольга с мужем купили участок земли для фермы и получила из Голландии семена лавандина — гибридный сорта лаванды, с длинными стеблями и крупными листьями.
- 12 гектаров земли занимает лавандовая ферма
- Деревня Зубаниха, в которой расположена ферма, находится в 40 километрах от Нижнего Новгорода, в Дальнеконстантиновском районе.
- 300 рублей за человека стоит посещение фермы, неограниченное по времени
Напоминаем, что участок является частной собственностью. Записаться на посещение лавандовой фермы можно по ссылке.
Комментарии (0)