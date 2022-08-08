18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Видео дня. Лавандовая ферма в Нижегородской области

Поделиться:

Нижегородка своими руками создала питомник ароматной лаванды на 12 гектаров. Частичка Прованса в Дальнеконстантиновском районе.
В этом году ферма стала одной из самых популярных фото-локаций Нижегородской области.

  • Около 5 лет назад Ольга решилась на эксперимент и посадила лаванду в своем саду
  • В 2020 году Ольга с мужем купили участок земли для фермы и получила из Голландии семена лавандина — гибридный сорта лаванды, с длинными стеблями и крупными листьями. 
  • 12 гектаров земли занимает лавандовая ферма
  • Деревня Зубаниха, в которой расположена ферма, находится в 40 километрах от Нижнего Новгорода, в Дальнеконстантиновском районе.
  • 300 рублей за человека стоит посещение фермы, неограниченное по времени

Напоминаем, что участок является частной собственностью. Записаться на посещение лавандовой фермы можно по ссылке.

Видео: Brysnikina

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: