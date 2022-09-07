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Между Нижним Новгородом и Оренбургом запустят прямые рейсы

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С 5 октября Нижний Новгород и Оренбург свяжут прямые перелеты.

 

Авиакомпания «Икар» будет выполнять рейсы на маршруте «Нижний Новгород — Оренбург» дважды в неделю. Самолеты будут летать — по средам и воскресеньям.

Вылет из Нижнего Новгорода в 19:30, а прибытие в Оренбург в 23:10. Время местное для каждого аэропорта.

Напомним, ограничение на полеты из Нижнего Новгорода в 11 аэропортов на юге России продлили до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Чкалова.



 

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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 

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