Ограничения продлены: из Нижнего Новгорода нельзя улететь в 11 аэропортов на юге России

Ограничения действуют с 24 февраля.

Из аэропорта «Чкалов» сейчас нельзя добраться самолетом до Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Белгорода, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты. Всего 11 городов. Все остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Что делать? Пока авиакомпаниям рекомендовано везти пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно.







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Фото: unsplash