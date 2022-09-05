Ограничения продлены: из Нижнего Новгорода нельзя улететь в 11 аэропортов на юге России

Ограничение на полеты из Нижнего Новгорода в 11 аэропортов на юге России продлили до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Чкалова.
Ограничения действуют с 24 февраля.
Из аэропорта «Чкалов» сейчас нельзя добраться самолетом до Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Белгорода, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты. Всего 11 городов. Все остальные аэропорты России работают в штатном режиме.
Что делать? Пока авиакомпаниям рекомендовано везти пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.
Остальные аэропорты РФ работают штатно.
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Фото: unsplash
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