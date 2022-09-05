18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Ограничения продлены: из Нижнего Новгорода нельзя улететь в 11 аэропортов на юге России

Поделиться:

Ограничение на полеты из Нижнего Новгорода в 11 аэропортов на юге России продлили до 10 сентября. Об этом сообщается на сайте аэропорта имени Чкалова.

 

Ограничения действуют с 24 февраля.

Из аэропорта «Чкалов» сейчас нельзя добраться самолетом до Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Белгорода, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты. Всего 11 городов. Все остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

Что делать? Пока авиакомпаниям рекомендовано везти пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: