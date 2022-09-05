Сеть «умных» пунктов приема вторсырья запустят в Нижнем

30 пунктов приема вторсырья появится в Нижегородской области. Жители региона смогут сдать пластиковые бутылки, алюминиевые банки и макулатуру при этом получать за это вознаграждение, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания ООО «ЭкоПоинт» планирует разместить 30 пунктов приема на территории города, а также организовать работу собственной заготовительной базы для отработки всей цепочки процесса сбора и сортировки вторсырья. Объем инвестиций в проект составит около 18 миллионов рублей.
Напомним, забота об окружающей среде начинается с малого: заменить пластиковые пакеты экомешочками, а одноразовые стаканчики – термокружкой, разумно использовать воду и сортировать мусор. Как грамотно справиться с последним, рассказывают участники проекта «Нижний Новгород – экологическая столица» и его руководитель Эльвира Сайфулина.
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Фото: архив пресс-служб
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