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Финалистки «Мисс Нижний Новгород» сразились в Beauty ball

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В Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное» завершен турнир по Beauty Ball. В футбольном матче сразились: финалистки проекта «Мисс Нижний Новгород» и нижегородцы-участники регионального центра подготовки футболистов ФК «Нижний Новгород».

 

Beauty Ball — это турнир по футболу, в котором традиционно принимают участие непрофессиональные команды девушек. Первый матч прошел еще в марте 2017 года.

Beauty Ball организуется по упрощенным правилам: в турнире два тайма по 15-20 минут и нет ограничений по заменам игроков. 

Участницы команды «Мисс Нижний Новгород» после завершения игры побывали на мастер-классе. На берегу Горьковского девушки создали картины на тему «Аффирмация».

Напомним, ранее редакция «НН.Собака.ru» побывала в гостях у директора бюро «Мисс Нижний Новгород» и проекта «800 добрых дел» — Екатерины Чудаковой. Она действительно олицетворяет наш город – его благородство, щедрость и красоту. Ее знают буквально все, и неслучайно именно Катя стала первой героиней нового проекта «НН.Собака.ru» о домах и их хозяевах. А мы - первыми ее гостями!

 

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