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Последний день лета встретит нижегородцев грозами и ливнями

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31 августа Нижегородскую область накроют ливни с градом, а также ожидается усиление порывов юго-западного ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте аккуратны.

 

Непогода накроет город в ближайшие часы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Там же предупредили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до 1 сентября.

Ранее публиковали подробный прогноз погоды на наступившую неделю. Столбики термометров с +31 опустятся до +6. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

 

 

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Фото: unsplash

 

 

 

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