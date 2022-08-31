Последний день лета встретит нижегородцев грозами и ливнями

Непогода накроет город в ближайшие часы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Там же предупредили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до 1 сентября.

Ранее публиковали подробный прогноз погоды на наступившую неделю. Столбики термометров с +31 опустятся до +6. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash