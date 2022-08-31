Последний день лета встретит нижегородцев грозами и ливнями

31 августа Нижегородскую область накроют ливни с градом, а также ожидается усиление порывов юго-западного ветра до 13-18 метров в секунду. Будьте аккуратны.
Непогода накроет город в ближайшие часы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Там же предупредили, что неблагоприятные погодные явления сохранятся до 1 сентября.
Ранее публиковали подробный прогноз погоды на наступившую неделю. Столбики термометров с +31 опустятся до +6. Подробности можно узнать, перейдя по ссылке.
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Фото: unsplash
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