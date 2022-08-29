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Резкое похолодание до +6: рассказываем о погоде в Нижнем Новгороде

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Погода на наступившей рабочей неделе в столице Приволжья будет переменчивой. Столбики термометров с +31 опустятся до +6. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

 

В понедельник, 29 августа, будет жарко. Утром термометры покажут +28 градусов, а днем воздух прогреется до +31. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +20. Весь день будет пасмурно, вечером возможны небольшие дожди. Скорость южного ветра составит до 3,9 метров в секунду.

Во вторник, 30 августа, в город придет пасмурная погода с дождями и ливнями. Утром термометры покажут +22, днем потеплеет до +24. Вечером похолодает до +23 градусов по Цельсию. Ветер сменит направление на западное и ослабнет до 1,4 метров в секунду.

В середине недели, 1 сентября, целый день будет пасмурно. Утром воздух прогреется только +10, днем столбики термометров поднимутся до +12, а ночью похолодает до +8. В пятницу, 2 сентября, утром будет только +7, а днем и вечером — до +10. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Скорость западного ветра составит четыре метра в секунду.



 

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Фото: Telegram-канал ИРГСНО




 

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