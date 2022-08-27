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Световая инсталляция на 196-метровой телебашне

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Для участников и гостей фестиваля Intervals 2022 подсветят нижегородскую телебашню. Иллюминация будет работать до 28 августа.

 

В дни международного фестиваля медиаискусства Intervals на высотной доминанте включат архитектурно-художественную подсветку в формате видеооткрытки-приветствия.

Иллюминация будет работать 26 августа с 21:00 до 22:00 и с 23:00 до 01:00 27 августа, с 21:00 27 августа до 01:00 28 августа, а также 28 августа с 21:00 до 00:00.

Напомним, фестивальное лето в Нижнем по традиции закрывает международный фестиваль медиаискусства Intervals – на этот раз юбилейный, пятый по счету. 26-28 августа аудиовизуальный эпицентр в масштабе города создадут студии и медиахудожники из Японии, Турции и России. Гид по фестивалю от «НН.Собака.ru» здесь.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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