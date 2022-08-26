Гастрогид от Ассоциации рестораторов

На фестивале гостей ждут: аудиовизуальные инсталляции, проекции на домах, концерты и купольные проекции. Выставки представят в семи локациях.

Скачать адаптированный гид на «Яндекс.Картах» можете здесь.

Напомним, фестивальное лето в Нижнем по традиции закрывает международный фестиваль медиаискусства Intervals – на этот раз юбилейный, пятый по счету. 26-28 августа аудиовизуальный эпицентр в масштабе города создадут студии и медиахудожники из Японии, Турции и России. Гид по фестивалю от «НН.Собака.ru» здесь.





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