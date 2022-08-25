Регистрация для авторов на поэтический вечер «Лампа»

Мероприятие пройдет 16 сентября в 19:00, подать заявку необходимо до 10 сентября.

Напомним, фестивальное лето в Нижнем по традиции закрывает международный фестиваль медиаискусства Intervals – на этот раз юбилейный, пятый по счету. Узнать о программе подробнее можно, перейдя по ссылке.





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