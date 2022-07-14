200 метров света: Нижегородскую телебашню подсветят 15 июля

На световом панно появится логотип — стилизованная буква «Я» и открытка с элементами символики выставочного комплекса. Грани телебашни будут попеременно окрашиваться в синий, красный и зеленый цвета.

Мы уже рассказывали о событийной программе к 200-летию Ярмарки. Так, на ее благоустроенной территории пройдет масштабная праздничная программа, которая стартует в исторический день — 15 июля. Гостей ждут ярмарочный базар, программы реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг.

На иммерсивное шоу остались последние билеты. Успевайте занять места!





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Фото: Нижний 800