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200 метров света: Нижегородскую телебашню подсветят 15 июля

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Нижегородская телебашня загорится архитектурно-художественной подсветкой в честь 200-летия Нижегородской ярмарки. Иллюминация будет работать с 21:30 до 01:00.

 

На световом панно появится логотип — стилизованная буква «Я» и открытка с элементами символики выставочного комплекса. Грани телебашни будут попеременно окрашиваться в синий, красный и зеленый цвета.

Мы уже рассказывали о событийной программе к 200-летию Ярмарки. Так, на ее благоустроенной территории пройдет масштабная праздничная программа, которая стартует в исторический день — 15 июля. Гостей ждут ярмарочный базар, программы реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг.

На иммерсивное шоу остались последние билеты. Успевайте занять места!


 

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Фото: Нижний 800

 

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