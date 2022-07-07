Илья Авербух поставит иммерсивное шоу на Нижегородской ярмарке. Успевайте за билетами!

В каменном Гостином дворе Нижегородской ярмарки — на ее благоустроенной территории пройдет иммерсивное шоу.

Программа стартует в исторический день, традиционную дату открытия Ярмарки — 15 июля. На 9 локациях на Ярмарочной площади пройдет театрализованное представление о наиболее ярких страницах истории пространства.

В шоу-открытии примут участие Петр Налич, Going Deeper, Аделия Загребина, участник шоу «Голос» Роман Графов, Заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова и многие другие.

Вход на иммерсивное шоу в секторы B и С — платный. Билеты можно приобрести по ссылке. Вход в секторы А и D — свободный, по предварительной регистрации.

Также в программе 200-летия:

15 июля и 16 июля — иммерсивное шоу-открытие

17 июля, 23–24 июля — фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький классик» (17 июля — Открытие выставки, 23 июля — Ралли, 24 июля — Закрытие выставки)

30–31 июля и 20–21 августа — фестиваль исторической реконструкции «Приволжский Штандарт»

С пятницы по воскресенье до 25 августа — развлекательная программа для всей семьи



Вход на анимационные программы и фестивали по выходным — свободный





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