Илья Авербух поставит иммерсивное шоу на Нижегородской ярмарке. Успевайте за билетами!

15 и 16 июля на Нижегородской ярмарке пройдет масштабное иммерсивное шоу. Его режиссером-постановщиком выступает Илья Авербух. На девяти локациях Ярмарочной площади покажут театрализованное шоу, а гости станут непосредственными участниками действия. Зрители смогут попасть на шоу как по билетам, так и по предварительной бесплатной регистрации.
В каменном Гостином дворе Нижегородской ярмарки — на ее благоустроенной территории пройдет иммерсивное шоу.
Программа стартует в исторический день, традиционную дату открытия Ярмарки — 15 июля. На 9 локациях на Ярмарочной площади пройдет театрализованное представление о наиболее ярких страницах истории пространства.
В шоу-открытии примут участие Петр Налич, Going Deeper, Аделия Загребина, участник шоу «Голос» Роман Графов, Заслуженный артист России Сергей Блохин, исполнительница романсов Майя Балашова и многие другие.
Вход на иммерсивное шоу в секторы B и С — платный. Билеты можно приобрести по ссылке. Вход в секторы А и D — свободный, по предварительной регистрации.
Также в программе 200-летия:
- 15 июля и 16 июля — иммерсивное шоу-открытие
- 17 июля, 23–24 июля — фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький классик» (17 июля — Открытие выставки, 23 июля — Ралли, 24 июля — Закрытие выставки)
- 30–31 июля и 20–21 августа — фестиваль исторической реконструкции «Приволжский Штандарт»
- С пятницы по воскресенье до 25 августа — развлекательная программа для всей семьи
Вход на анимационные программы и фестивали по выходным — свободный
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