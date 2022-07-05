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На час дольше любоваться закатами в Нижнем? Легко! Парк «Швейцария» продлил работу

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На целое лето нижегородский парк «Швейцария» изменил время работы. Решение принято из-за открытия новой смотровой площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

 

Новая локация открылась на откосе между остановками «улица Сурикова» и «К/т Электрон». Она открывает нижегородцам вид на панорамы нижней части города и визитную карточку Нижнего — закаты.

По этой причине парк будет работать до полуночи. Поэтому ворота пространства закроются в полночь — в 00:00. Вновь попасть на площадку можно будет уже в 5:00 утра.

Напомним, в нижегородском парке «Швейцария» спортивные площадки стали платными. Команда пространства опубликовала тарифы и расписание пользования. Время, когда заняться спортом можно бесплатно, тоже есть!




 

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Фото: сообщество парка

 

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