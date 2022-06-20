Спортплощадки в парке «Швейцария» стали платными. Публикуем тарифы на пользование

«Вся спортивная инфраструктура парка будет находиться в руках единого оператора. И такие важные моменты как содержание, обслуживание, ремонт (при необходимости), обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем посетителей оператор берет на себя, — отмечает команда парка «Швейцария».

Открытые площадки для занятий легкой атлетикой, тяжелой атлетикой, кросс-фитом, боксом, на тренажерах, для посетителей 60+ будут в свободном доступе в любое время. Площадка для стритбола и воркаут — также свободное посещение.

Остальные спортивные площадки будут работать по расписанию. Подробности здесь.





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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»