Какие города России выбирают ее жители для путешествий? Нижний и Санкт-Петербург!

К такому выводу пришли эксперты туристического сервиса, изучая спрос на бронирование гостиниц, а также на покупку авиа, ж/д билетов с начала лета.

В сравнении с прошлым годом, в Нижний Новгород отправляются 12% от числа общих пользователей. На Санкт-Петербурге выбор останавливают 23%.

Напомним, два университета Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших вузов России. Ежегодный рейтинг составило агентство RAEX. ННГУ имени Лобачевского и ПИМУ заняли 32 и 86 места.







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