Два нижегородских университета в сотне лучших вузов России

Университет имени Лобачевского занял 32 место, в 2021 году он был 31. Сейчас университет имеет достаточно высокие позиции по уровню востребованности у выпускников.

Приволжский национальный исследовательский институт стоит на 86 месте. Отмечается, что в прошлом году вуз в рейтинг не попал.

Первое место в рейтинге занял МГУ имени Ломоносова, второе – МФТИ, а третье — СПбГУ.

Всего при составлении рейтинга оценивались данные 206 вузов страны. Также учитывались условия для получения качественного образования, востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.





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Фото: pexels