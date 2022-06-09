Два нижегородских университета в сотне лучших вузов России

Два университета Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших вузов России. Ежегодный рейтинг составило агентство RAEX. ННГУ имени Лобачевского и ПИМУ заняли 32 и 86 места.
Университет имени Лобачевского занял 32 место, в 2021 году он был 31. Сейчас университет имеет достаточно высокие позиции по уровню востребованности у выпускников.
Приволжский национальный исследовательский институт стоит на 86 месте. Отмечается, что в прошлом году вуз в рейтинг не попал.
Первое место в рейтинге занял МГУ имени Ломоносова, второе – МФТИ, а третье — СПбГУ.
Всего при составлении рейтинга оценивались данные 206 вузов страны. Также учитывались условия для получения качественного образования, востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.
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Фото: pexels
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