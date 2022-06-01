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Нижегородцев ждут длинные выходные на следующей неделе

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На следующей неделе нижегородец ждут трехдневные выходные. Нерабочими будут дни — 11, 12 и 13 июня.

 

автор фото — Игорь Иванов

 

Напомним, в воскресенье 12 июня отмечается День России. Согласно постановлению Правительства РФ, выходной переносится на понедельник — 13 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня.

Напомним, в конце рабочей недели в столице Приволжья ожидаются грозы. Об этом сообщает начальница отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское» Ольга Мокеева.



 

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