Нижегородцев ждут длинные выходные на следующей неделе

Напомним, в воскресенье 12 июня отмечается День России. Согласно постановлению Правительства РФ, выходной переносится на понедельник — 13 июня. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня.

Напомним, в конце рабочей недели в столице Приволжья ожидаются грозы. Об этом сообщает начальница отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское» Ольга Мокеева.







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