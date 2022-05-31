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К концу недели Нижний Новгород накроют грозы

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В конце рабочей недели в столице Приволжья ожидаются грозы. Об этом сообщает начальница отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское» Ольга Мокеева.

 

По ее словам, в последний день весны, в регионе ожидается теплая погода. Столбики термометров достигнут отметки в +24 градуса. Кроме того, всю неделю будет тепло — до +25 днем, а ночью до + 15. Фон атмосферного давления будет повышенным.

К концу рабочей недели западный ветер принесет атмосферный фронт из-за чего возможны грозы и дожди. Температура воздуха понизится до +20 днем.



 

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Фото: pexels

 

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