Какая погода придет в Нижний Новгород в выходные? Ожидается похолодание

Несмотря на конец мая, ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут холодными и пасмурными.

В пятницу, 20 мая, ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и до +11 градусов по Цельсию. Выходные прогнозируются без осадков. По ночам будет не больше +3 градусов, днем до +10.

В понедельник холодная погода сохранится, но уже со вторника прогнозируется потепление.

Напомним, в период с 20 по 24 мая в Нижегородской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.