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Какая погода придет в Нижний Новгород в выходные? Ожидается похолодание

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В предстоящие майские выходные в столицу Приволжья вернется холод, переменная облачность и дожди. Рассказываем о погоде до конца недели — в прогнозах синоптиков.

 

автор фото — Дима Четыре

Несмотря на конец мая, ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будут холодными и пасмурными.

В пятницу, 20 мая, ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь и до +11 градусов по Цельсию. Выходные прогнозируются без осадков. По ночам будет не больше +3 градусов, днем до +10.

В понедельник холодная погода сохранится, но уже со вторника прогнозируется потепление.

Напомним, в период с 20 по 24 мая в Нижегородской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.



 

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