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В Нижнем Новгороде ожидаются заморозки

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В период с 20 по 24 мая в Нижегородской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

 

Так, местами по Нижегородской области ожидаются заморозки до –2 градусов по Цельсию, на поверхности почвы — до –3.

Кроме того, по данным МЧС, из-за опасных погодных явлений повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах сельского хозяйства. Возможно повреждение или гибель сельскохозяйственных культур.

Горожанам рекомендуют следить за электронагревательными приборами, затопленными печами и при необходимости укрывать садовые растения.

 

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Фото: pexels

 

 

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