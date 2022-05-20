В Нижнем Новгороде ожидаются заморозки

В период с 20 по 24 мая в Нижегородской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
Так, местами по Нижегородской области ожидаются заморозки до –2 градусов по Цельсию, на поверхности почвы — до –3.
Кроме того, по данным МЧС, из-за опасных погодных явлений повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах сельского хозяйства. Возможно повреждение или гибель сельскохозяйственных культур.
Горожанам рекомендуют следить за электронагревательными приборами, затопленными печами и при необходимости укрывать садовые растения.
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Фото: pexels
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