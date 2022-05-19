Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде продлят на время Ночи музеев

Акция пройдет в ночь с 21 на 22 мая. 80 музеев и выставочных залов примут участие в акции. Нижегородцев ждут мастер-классы, экскурсии, театрализованные представления, пленэры, выступления реконструкторов и многое другое.

Уехать домой после горожане смогут на троллейбусе № 9 с площади Горького в микрорайон Кузнечиха-2. Троллейбус № 13 отправиться в Щербинки с площади Минина и Пожарского.

Также будет продлена работа маршрутов А-40 «Верхние Печеры — микрорайон Юг» и А-3 «ЗКПД — Высоково». Нижегородское метро также будет работать до 1:00.

Подробная программа мероприятия здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels