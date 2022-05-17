Семь «умных остановок» в Нижнем Новгороде демонтируют. Почему?

Сейчас в городе установлено 334 «умных» павильона, 19 из них оказались неудовлетворительного качества. Какие именно остановки перенесут и в какие сроки, заместитель не сообщил. Илья Штокман отметил, сейчас определяются источники финансировании, локации и исполнитель работ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Нижегородском транспорте могут повысить стоимость проезда.







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Фото: pexels