На Нижегородском транспорте могут повысить стоимость проезда

Стоимость проезда в общественном транспорте в Нижнем Новгороде не повышалась с 2017 года. По словам перевозчиков, за это время значительно возросла стоимость топлива, электроэнергии и запчастей.

«В связи с тем, что на эти статьи расходов, а также оплату налогов и коммунальных услуг уходит практически вся полученная выручка, у перевозчиков нет возможности поднять заработную плату водителям и кондукторам. Из-за дефицита водителей простаивает значительное количество единиц транспорта»,— сообщили в региональном минтрансе.

Отмечается, что решение о размерах и сроке повышения проезда в Нижнем Новгороде в 2022 году пока не принято.

В 2021 году стоимость проезда в общественном транспорте увеличили в Арзамасе, Ветлуге, Выксе, Дзержинске, Шахунье, Кстове и Павлове.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels