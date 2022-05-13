Нижегородскую телебашню украсит красная лента

Акция проходит в городе ежегодно в третье воскресенье мая.

В первый раз международный день памяти погибших от СПИДа прошел в 1983 году в Сан-Франциско. Символ движения против этого заболевания стала красная лента, которую крепят к одежде.

Напомним, ранее Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД по результатам всероссийского конкурса занял третье место в номинации «Прорыв в профилактике».







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Фото: pexels



