Нижегородскую телебашню украсит красная лента

Красную ленту разместят на световом фасаде Нижегородской телебашни. Ленту можно будет увидеть 15 мая в Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, с 21:00 до 22:00.
Акция проходит в городе ежегодно в третье воскресенье мая.
В первый раз международный день памяти погибших от СПИДа прошел в 1983 году в Сан-Франциско. Символ движения против этого заболевания стала красная лента, которую крепят к одежде.
Напомним, ранее Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД по результатам всероссийского конкурса занял третье место в номинации «Прорыв в профилактике».
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Фото: pexels
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