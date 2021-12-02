Нижегородский СПИД–центр вошел в тройку лучших в России

1 декабря отмечается День борьбы со СПИДом. Накануне в Москве проходил седьмой Всероссийский форум специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД. Нижегородский областной центр — на третьем месте в номинации «Прорыв в лечении».

По словам Соломона Апояна, эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Нижегородской области, как и в целом по России, остается напряженной. Отмечается, что основной путь передачи ВИЧ в Нижегородской области — при гетеросексуальных контактах (72,7% выявленных случаев).

«Эти цифры свидетельствуют о том, что ВИЧ давно уже не является заболеванием какой-то определенной социальной группы. Большинство людей, живущих с ВИЧ, — это социально активные граждане трудоспособного возраста, наши с вами друзья и соседи. Поэтому важно проходить обследование на ВИЧ регулярно», — подчеркнул Апоян.

Напомним, интервью главного врача Нижегородского областного центра по борьбе с ВИЧ/СПИД Соломона Апояна для «НН.Собака.ru» здесь.

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Фото: pexels