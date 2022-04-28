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Цифра дня: 95% мест забронировано в гостиницах Нижнего на майские праздники

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В Нижегородских гостиницах на майские праздники забронированы 95% мест. Об этом сообщает департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

 

Прогнозируется, что туристско-экскурсионный поток в эти дни составит 150 тысяч человек.

Напомним, ранее Нижний Новгород стал одним из самых популярных маршрутов России для культурно-туристического отдыха по программе туристического кешбека. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.


 

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Фото: pexels

 

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