Цифра дня: 95% мест забронировано в гостиницах Нижнего на майские праздники

В Нижегородских гостиницах на майские праздники забронированы 95% мест. Об этом сообщает департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.
Прогнозируется, что туристско-экскурсионный поток в эти дни составит 150 тысяч человек.
Напомним, ранее Нижний Новгород стал одним из самых популярных маршрутов России для культурно-туристического отдыха по программе туристического кешбека. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
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Фото: pexels
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