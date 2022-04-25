Нижний Новгород в топе городов для путешествий в 2022 году

Нижний Новгород стал одним из самых популярных маршрутов России для культурно-туристического отдыха по программе туристического кешбека. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Нижний Новгород вошел в топ-7 самых популярных направлений культурно-познавательного туризма.
Какие еще регионы попали в рейтинг:
- Краснодарский край
- Санкт-Петербург
- Московская область
- Москва
- Татарстан
- Крым
- Ставрополье
- Минеральные Воды
- Пермский край
- Ярославская область
- Калининград
- Нижний Новгород и область
- Владимирская область
- Башкирия
Каждый из этих регионов выбирается для определенных целей — для оздоровительных, для активного или культурно-познавательного отдыха. Отмечается также, что благодаря туристическому кэшбэку заметно вырос спрос на речные круизы, в том числе, по Волге и Оке.
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Фото: Нижний 800
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