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Нижний Новгород в топе городов для путешествий в 2022 году

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Нижний Новгород стал одним из самых популярных маршрутов России для культурно-туристического отдыха по программе туристического кешбека. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

 

Нижний Новгород вошел в топ-7 самых популярных направлений культурно-познавательного туризма.

Какие еще регионы попали в рейтинг:

  • Краснодарский край
  • Санкт-Петербург
  • Московская область
  • Москва
  • Татарстан
  • Крым
  • Ставрополье
  • Минеральные Воды
  • Пермский край
  • Ярославская область
  • Калининград
  • Нижний Новгород и область
  • Владимирская область
  • Башкирия

Каждый из этих регионов выбирается для определенных целей — для оздоровительных, для активного или культурно-познавательного отдыха. Отмечается также, что благодаря туристическому кэшбэку заметно вырос спрос на речные круизы, в том числе, по Волге и Оке.


 

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Фото: Нижний 800

 

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