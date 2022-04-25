Нижний Новгород в топе городов для путешествий в 2022 году

Нижний Новгород вошел в топ-7 самых популярных направлений культурно-познавательного туризма.

Какие еще регионы попали в рейтинг:

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Московская область

Москва

Татарстан

Крым

Ставрополье

Минеральные Воды

Пермский край

Ярославская область

Калининград

Нижний Новгород и область

Владимирская область

Башкирия

Каждый из этих регионов выбирается для определенных целей — для оздоровительных, для активного или культурно-познавательного отдыха. Отмечается также, что благодаря туристическому кэшбэку заметно вырос спрос на речные круизы, в том числе, по Волге и Оке.





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Фото: Нижний 800