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В нижегородском зоопарке ожидают пополнение пингвинов Гумбольдта

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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» ожидается пополнение пингвинов Гумбольдта. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

 

Так, зоопарк пополнился четырьмя новыми особями пингвина Гумбольдта. Они прибыли в Нижний Новгород из сочинского океанариума. Птицы немного младше своих нижегородских сородичей, поэтому их пол пока неизвестен. Это будет понятно, когда им исполнится 2 года.

Кроме того, нижегородская самочка пингвина отложила два яйца и сейчас активно готовится к материнству.

Напомним, ранее в «Лимпопо» этой весной наблюдается настоящий бейби-бум. Сразу несколько семей экзотических животных обзавелись потомством. Буквально один за другим появились малыши в семействах красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов, романовских овец и африканских ежей.


 

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Фото: telegram-канал «Нижний №1»

 

 

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