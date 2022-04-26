В нижегородском зоопарке ожидают пополнение пингвинов Гумбольдта

Так, зоопарк пополнился четырьмя новыми особями пингвина Гумбольдта. Они прибыли в Нижний Новгород из сочинского океанариума. Птицы немного младше своих нижегородских сородичей, поэтому их пол пока неизвестен. Это будет понятно, когда им исполнится 2 года.

Кроме того, нижегородская самочка пингвина отложила два яйца и сейчас активно готовится к материнству.

Напомним, ранее в «Лимпопо» этой весной наблюдается настоящий бейби-бум. Сразу несколько семей экзотических животных обзавелись потомством. Буквально один за другим появились малыши в семействах красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов, романовских овец и африканских ежей.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: telegram-канал «Нижний №1»