Новорожденные краснорукие тамарины, романовские овцы, африканские ежи: в нижегородском зоопарке бейби-бум

По словам команды зоопарка, роды у всех животных прошли без осложнений, новорожденные и мамы чувствуют себя хорошо.

Уже известен пол малышей романовской овцы, у семейства родилось три ягненка — две девочки и один мальчик. Малыши уже выходят на первые прогулки и активно знакомятся с окружающим миром.

Также, в семействе эдиповых тамаринов на свет появились два детеныша, у африканских ежей – сразу тройное пополнение.







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Фото: зоопарк «Лимпопо».