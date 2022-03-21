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Новорожденные краснорукие тамарины, романовские овцы, африканские ежи: в нижегородском зоопарке бейби-бум

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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» этой весной наблюдается настоящий бейби-бум. Сразу несколько семей экзотических животных обзавелись потомством. Буквально один за другим появились малыши в семействах красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов, романовских овец и африканских ежей.

 

По словам команды зоопарка, роды у всех животных прошли без осложнений, новорожденные и мамы чувствуют себя хорошо.

Уже известен пол малышей романовской овцы, у семейства родилось три ягненка — две девочки и один мальчик. Малыши уже выходят на первые прогулки и активно знакомятся с окружающим миром.

Также, в семействе эдиповых тамаринов на свет появились два детеныша, у африканских ежей – сразу тройное пополнение.



 

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Фото: зоопарк «Лимпопо».

 

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