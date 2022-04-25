Фестиваль колокольного искусства пройдет в Нижегородском кремле

В Нижегородском кремле открылся фестиваль колокольного искусства. До 1 мая лучшие мастера представят свои программы на колокольнях восстановленных исторических храмов.
Концерты будут проходить ежедневно с 12:00 до 13:00.
Кроме концертов, программа фестиваля предусматривает мастер-классы для всех желающих. Они будут проходить ежедневно с 17:00 на специально подготовленной передвижной звоннице смотровой площадки соборной колокольни.
1 мая в 12:00 состоится концерт суздальских и ярославских мастеров колокольного звона.
Напомним, вход на смотровую площадку восстановленной соборной колокольни в Нижегородском кремле станет платным.
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Фото: «Нижний 800»
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