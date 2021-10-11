Стала известна, стоимость входа на смотровую площадку колокольни в Нижегородском кремле

Соборную колокольню в кремле открыли 12 июня, уже с 22 августа на колокольню был организован свободный доступ для нижегородцев и гостей города.

Как пояснили в Нижегородской митрополии, средства пойдут на содержание колокольни — оплату электроэнергии, отопление, техническое обслуживание и оплату работы персонала.

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Фото: Нижний800