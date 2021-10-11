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Стала известна, стоимость входа на смотровую площадку колокольни в Нижегородском кремле

Вход на смотровую площадку восстановленной соборной колокольни в Нижегородском кремле станет платным. С 22 октября стоимость билета — 150 рублей с человека; дети до 7 лет смогут пройти бесплатно.

 

Соборную колокольню в кремле открыли 12 июня, уже с 22 августа на колокольню был организован свободный доступ для нижегородцев и гостей города.

Как пояснили в Нижегородской митрополии, средства пойдут на содержание колокольни — оплату электроэнергии, отопление, техническое обслуживание и оплату работы персонала.

 

 

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Фото: Нижний800

 

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