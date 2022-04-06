Благоустройство сквера имени Свердлова завершится до 1 сентября

В этом году завершится благоустройство второй очереди сквера имени Свердлова в Нижегородском районе. Ко второму этапу подрядчик приступит уже середине апреля.
Концепцию благоустройства разработал Институтом развития городской среды Нижегородской области.
На площадке за отелем Mercure, где сейчас пустырь, откроется комфортное общественное пространство. На территории создадут места для отдыха, детскую и спортивную площадки, велопарковку и туалет. Кроме того, там появится освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.
Напомним, ранее интернет–издание Афиша Daily опубликовало рейтинг лучших общественных пространств России 2020. В топ-10 попал нижегородский сквер Свердлова.
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Фото: Среда800
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