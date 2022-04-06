Благоустройство сквера имени Свердлова завершится до 1 сентября

Концепцию благоустройства разработал Институтом развития городской среды Нижегородской области.

На площадке за отелем Mercure, где сейчас пустырь, откроется комфортное общественное пространство. На территории создадут места для отдыха, детскую и спортивную площадки, велопарковку и туалет. Кроме того, там появится освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.

Напомним, ранее интернет–издание Афиша Daily опубликовало рейтинг лучших общественных пространств России 2020. В топ-10 попал нижегородский сквер Свердлова.







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Фото: Среда800