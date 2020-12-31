Благоустроенный сквер Свердлова вошел в топ-10 пространств России

Топ–10 общественных пространств России 2020:

Богородицк — историческая часть тульского города

Вологда — бульвар Пирогова

Зарайск — центр города

Казань — вторая очередь набережной озера Кабан

Ишимбае — площадь Ленина в башкирском

Тейково — экопарк «Красные сосенки»

Нижний Новгород — сквер Свердлова

Покровск — набережная реки Лены

Архангельск — усадьба «Архангельское»

Зеленоградск — привокзальная площадь

«К новому мощению, освещению и озеленению добавились места для отдыха, удобная остановка и обновленная игровая зона. В сквере есть и аутентичная программа: здесь традиционно проводится блошиный рынок коллекционеров-старьевщиков, для которого теперь предусмотрели специальное место. Есть все шансы, что будничная и выходная жизнь сквера преобразится», — комментируют авторы статьи нижегородский сквер.

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Фото: инстаграм ИРГСНО.