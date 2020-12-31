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Благоустроенный сквер Свердлова вошел в топ-10 пространств России

Интернет–издание Афиша Daily опубликовало рейтинг лучших общественных пространств России 2020. В топ-10 попал нижегородский сквер Свердлова.

 

Топ–10 общественных пространств России 2020:

  • Богородицк — историческая часть тульского города
  • Вологда — бульвар Пирогова
  • Зарайск — центр города
  • Казань — вторая очередь набережной озера Кабан
  • Ишимбае — площадь Ленина в башкирском
  • Тейково — экопарк «Красные сосенки»
  • Нижний Новгород — сквер Свердлова
  • Покровск — набережная реки Лены
  • Архангельск — усадьба «Архангельское»
  • Зеленоградск — привокзальная площадь

«К новому мощению, освещению и озеленению добавились места для отдыха, удобная остановка и обновленная игровая зона. В сквере есть и аутентичная программа: здесь традиционно проводится блошиный рынок коллекционеров-старьевщиков, для которого теперь предусмотрели специальное место. Есть все шансы, что будничная и выходная жизнь сквера преобразится», — комментируют авторы статьи нижегородский сквер.

 

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Фото: инстаграм ИРГСНО.

 

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