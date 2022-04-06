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Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила «Оскар» в сфере маркетинга

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Премия Effie Russia опубликовала список финалистов. Кампания 800-летия Нижнего Новгорода «Начало Нового» прошла в финал. Об этом рассказал Олег Беркович в своем Telegram-канале.

 

автор фото — Никита Духник

Так, премия признана самой значимой в сфере маркетинга. Конкурс проводится в 52 странах, а в жюри — специалисты с опытом работы на российских и международных рынках.

Победителей премии объявят 28 апреля.

Напомним, ранее международная премия EFEA Awards, которую называют «Оскаром» event-индустрии, признала гала-шоу к 800-летию Нижнего лучшим в региональной номинации «Событие года».




 

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