Кампания 800-летия Нижнего Новгорода получила «Оскар» в сфере маркетинга

Премия Effie Russia опубликовала список финалистов. Кампания 800-летия Нижнего Новгорода «Начало Нового» прошла в финал. Об этом рассказал Олег Беркович в своем Telegram-канале.
автор фото — Никита Духник
Так, премия признана самой значимой в сфере маркетинга. Конкурс проводится в 52 странах, а в жюри — специалисты с опытом работы на российских и международных рынках.
Победителей премии объявят 28 апреля.
Напомним, ранее международная премия EFEA Awards, которую называют «Оскаром» event-индустрии, признала гала-шоу к 800-летию Нижнего лучшим в региональной номинации «Событие года».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Комментарии (0)