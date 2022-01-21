Гала-шоу Ильи Авербуха к 800-летию Нижнего «Начало нового» получило «Оскар» event-индустрии

Награды вручали на Евразийском event-форуме в Санкт-Петербурге, который проходил с 19 по 21 января.

Кроме того, Нижегородская ярмарка получила диплом в региональной категории — «Площадка года», а фестиваль «Столица закатов» вошел шорт-лист премии «Событие года».

«Приятно, что проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали на всю страну и не остались незамеченными. Мы получили высокие оценки и профессионального сообщества, и гостей праздника. У города появились новые точки притяжения», — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, 17 декабря премия The Best Events Awards World (главное международное признание в event-индустрии) наградила лауреатов. Так, шоу к 800-летию Нижнего Новгорода стало лучшим в номинации «Культурное музыкальное и спортивное событие».

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