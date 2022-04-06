Нижегородцы будут оплачивать проезд виртуальной картой

Для оплаты проезда нижегородцам необходимо установить на телефон приложение «Ситикард» и выбрать раздел «Виртуальная карта». Затем создать карту и пополнять баланс, с привязанной банковской карты.

Кроме того, в приложении будут доступны и льготные тарифы.

Напомним, к 2025 году в рамках новой транспортной схемы на 17 участках дорог запустят выделенные полосы.





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Фото: pexels