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Нижегородцы будут оплачивать проезд виртуальной картой

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В Нижнем Новгороде тестируют виртуальную транспортную карту. Она позволяет оплачивать проезд в мобильном приложении. Об этом рассказали в сюжете телекомпании «Волга».

 

Для оплаты проезда нижегородцам необходимо установить на телефон приложение «Ситикард» и выбрать раздел «Виртуальная карта». Затем создать карту и пополнять баланс, с привязанной банковской карты.

Кроме того, в приложении будут доступны и льготные тарифы.

Напомним, к 2025 году в рамках новой транспортной схемы на 17 участках дорог запустят выделенные полосы.


 

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Фото: pexels

 

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