В Нижнем Новгороде откроют 17 выделенных полос для автобусов

Так, в этом году планируют добавить две выделенные полосы — на улице Бекетова (от проспекта Гагарина до улицы Нартова) и на проспекте Ленина (между улицей Новикова-Прибоя и станцией метро «Автозаводская»). На этих участках дорог выделят по одной полосе в каждом направлении.

До 2025 года «выделенки» организуют еще на 15 участках:

Московское шоссе от улицы Гордеевской до дома №15,

Московское шоссе от Сормовского поворота до Бурнаковского проезда

Московское шоссе от развязки с улицей Кузбасской и улицей Рябцева до пересечения с Бурнаковским проездом

проспект Героев от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы

проспект Ленина от станции метро «Автозаводская» до проспекта Кирова

проспект Ленина от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе

Комсомольское шоссе от проспекта Ленина до Комсомольской площади и улица Октябрьской революции от Комсомольской площади до улицы Июльских дней

улица Кузбасская от Кузбасской развязки, улицы Удмуртская, Новикова-Прибоя до проспекта Ленина

улица Новикова-Прибоя от проспекта Ленина до проспекта Гагарина, включая Мызинский мост

проспект Гагарина от улицы Ларина до улицы Тропинина

проспект Гагарина от улицы Тимирязева до улицы Студенческой

проспект Гагарина от улицы Медицинской до улицы Горной

Окский съезд от улицы Студенческой до площади Лядова на подъем

Кроме того, после строительства транспортной развязки на улице Должанской там организуют выделенные полосы еще на двух участках:

улица Советская — от улицы Ивана Романова до улицы Марата

Канавинский мост до площади Благовещенской





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Агентство «Москва» / Зыков Кирилл