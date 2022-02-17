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В Нижнем Новгороде откроют 17 выделенных полос для автобусов

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К 2025 году в рамках новой транспортной схемы на 17 участках дорог запустят выделенные полосы.

 

Так, в этом году планируют добавить две выделенные полосы — на улице Бекетова (от проспекта Гагарина до улицы Нартова) и на проспекте Ленина (между улицей Новикова-Прибоя и станцией метро «Автозаводская»). На этих участках дорог выделят по одной полосе в каждом направлении.

До 2025 года «выделенки» организуют еще на 15 участках:

  • Московское шоссе от улицы Гордеевской до дома №15,
  • Московское шоссе от Сормовского поворота до Бурнаковского проезда
  • Московское шоссе от развязки с улицей Кузбасской и улицей Рябцева до пересечения с Бурнаковским проездом
  • проспект Героев от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы
  • проспект Ленина от станции метро «Автозаводская» до проспекта Кирова
  • проспект Ленина от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе
  • Комсомольское шоссе от проспекта Ленина до Комсомольской площади и улица Октябрьской революции от Комсомольской площади до улицы Июльских дней
  • улица Кузбасская от Кузбасской развязки, улицы Удмуртская, Новикова-Прибоя до проспекта Ленина
  • улица Новикова-Прибоя от проспекта Ленина до проспекта Гагарина, включая Мызинский мост
  • проспект Гагарина от улицы Ларина до улицы Тропинина
  • проспект Гагарина от улицы Тимирязева до улицы Студенческой
  • проспект Гагарина от улицы Медицинской до улицы Горной
  • Окский съезд от улицы Студенческой до площади Лядова на подъем

Кроме того, после строительства транспортной развязки на улице Должанской там организуют выделенные полосы еще на двух участках:

  • улица Советская — от улицы Ивана Романова до улицы Марата
  • Канавинский мост до площади Благовещенской


 

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Фото: Агентство «Москва» / Зыков Кирилл

 

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