В Нижнем Новгороде откроют 17 выделенных полос для автобусов

К 2025 году в рамках новой транспортной схемы на 17 участках дорог запустят выделенные полосы.
Так, в этом году планируют добавить две выделенные полосы — на улице Бекетова (от проспекта Гагарина до улицы Нартова) и на проспекте Ленина (между улицей Новикова-Прибоя и станцией метро «Автозаводская»). На этих участках дорог выделят по одной полосе в каждом направлении.
До 2025 года «выделенки» организуют еще на 15 участках:
- Московское шоссе от улицы Гордеевской до дома №15,
- Московское шоссе от Сормовского поворота до Бурнаковского проезда
- Московское шоссе от развязки с улицей Кузбасской и улицей Рябцева до пересечения с Бурнаковским проездом
- проспект Героев от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы
- проспект Ленина от станции метро «Автозаводская» до проспекта Кирова
- проспект Ленина от станции метро «Автозаводская» до Комсомольского шоссе
- Комсомольское шоссе от проспекта Ленина до Комсомольской площади и улица Октябрьской революции от Комсомольской площади до улицы Июльских дней
- улица Кузбасская от Кузбасской развязки, улицы Удмуртская, Новикова-Прибоя до проспекта Ленина
- улица Новикова-Прибоя от проспекта Ленина до проспекта Гагарина, включая Мызинский мост
- проспект Гагарина от улицы Ларина до улицы Тропинина
- проспект Гагарина от улицы Тимирязева до улицы Студенческой
- проспект Гагарина от улицы Медицинской до улицы Горной
- Окский съезд от улицы Студенческой до площади Лядова на подъем
Кроме того, после строительства транспортной развязки на улице Должанской там организуют выделенные полосы еще на двух участках:
- улица Советская — от улицы Ивана Романова до улицы Марата
- Канавинский мост до площади Благовещенской
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Фото: Агентство «Москва» / Зыков Кирилл
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